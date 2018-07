Bad Fallingbostel (dpa) - In Bad Fallingbostel räumt die Feuerwehr nach dem Chemieunfall bei Kraft Foods das Gelände auf. Wann die Produktion wieder anläuft, ist noch unklar. Nachdem Mitarbeiter versehentlich Salpetersäure in einen Tank mit Natronlauge geschüttet hatten, musste am Montagabend Katastrophenalarm ausgelöst werden. Die Feuerwehr war mehr als 24 Stunden damit beschäftigt, eine Giftwolke aufzulösen. Ob der Unfall ein strafrechtliches Nachspiel haben wird, steht noch nicht fest.

