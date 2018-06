London (dpa) - Ein europäisches Astronomenteam hat einen erdgroßen Planeten beim nächsten Nachbarstern unserer Sonne gesichtet. Der Planet ist der kleinste, der jemals bei einem sonnenähnlichen Stern erspäht wurde, wie die Europäische Südsternwarte ESO in Garching bei München betont. Leben ist auf ihm allerdings nicht möglich - er umkreist seinen Stern fast 40 Mal dichter als die Erde die Sonne, so dass es auf seiner Oberfläche glühend heiß ist. Der Planet befindet sich im 4,3 Lichtjahre entfernten Nachbarsystem Alpha Centauri, das hell am irdischen Südhimmel strahlt.

