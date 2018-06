Kabul (AFP) Afghanistan ist nach den Worten von Staatschef Hamid Karsai auf einen Abzug der NATO-Truppen vor dem geplanten Termin Ende 2014 vorbereitet. "Falls es schneller geht, werden wir bereit und glücklich sein", sagte Karsai bei einem Besuch von NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Donnerstag in Kabul. Dieser sagte allerdings, die Truppen der Allianz würden bis zum vorgesehen Abzugstermin in Afghanistan bleiben.

