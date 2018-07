Sydney (AFP) Mit einem "Raketen-Auto" will ein Australier einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen und schneller als ein Schuss sein. Der Extrem-Rennfahrer Rosco McGlashan präsentierte am Donnerstag in Sydney erste Teile seines geplanten 200.000 PS starken Gefährts Aussie Invader 5R. Mit ihm will er auf einem Salzsee in seiner Heimat mehr als 1600 Kilometer pro Stunde erreichen und damit schneller sein als eine Gewehrkugel.

