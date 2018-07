Berlin (dpa) - ALBA Berlin hat mit einer Energieleistung im letzten Viertel einen Rückschlag in der Basketball-Euroleague verhindert. Die Berliner lagen lange Zeit gegen Elan Chalon deutlich zurück, gewannen in einem spannenden Spiel aber noch knapp mit 74:71 gegen den französischen Meister. Die Hauptstädter haben nun in der Vorrunden-Gruppe B zwei Siege auf dem Konto. Berlins beste Schützen waren Deon Thompson mit 24 und DaShaun Wood mit 19 Punkten.

