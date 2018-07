Berlin (AFP) Die seit Jahren in den roten Zahlen steckende Fluggesellschaft Airberlin intensiviert ihre Sparanstrengungen, um trotz erschwerter Rahmenbedingungen 2013 wieder die Gewinnzone zu erreichen. Mit dem Sparprogramm "Turbine 2013" sollten Strukturen und Prozesse des Unternehmens auf den Prüfstand gestellt werden, teilte Airberlin am Donnerstag in Berlin mit. "Unsere bisherigen Anstrengungen reichen alleine nicht aus, um unsere Ziele 2013 zu erreichen", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom Donnerstag aus einem internen Rundschreiben von Airberlin-Chef Hartmut Mehdorn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.