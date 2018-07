Brüssel/Athen (AFP) Der EU-Gipfel zur Schuldenkrise ist von tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Frankreich überschattet worden. Während Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Brüssel keine Beschlüsse wollte, forderte Frankreichs Präsident François Hollande eine Entscheidung zur europäischen Bankenaufsicht. Griechenland wurde derweil durch den vierten Generalstreik in diesem Jahr weitgehend lahmgelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.