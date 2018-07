Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu ihrem zweitägigen Gipfeltreffen zusammengekommen. Auf der Tagesordnung stehen vor dem Hintergrund der Eurokrise Pläne der EU-Spitze um Ratspräsident Herman Van Rompuy für einen grundlegenden Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion. Überschattet wurde das Treffen von einer Reihe deutsch-französischer Meinungsverschiedenheiten. So pochte Frankreichs Präsident François Hollande auf einen Beschluss zur umstrittenen europäischen Bankenaufsicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte dagegen, es werde keine Entscheidungen geben.

