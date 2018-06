Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Werbung mit Gewinnversprechen verboten, wenn Verbraucher Kosten übernehmen müssen, um an einen Preis zu kommen. Das Verbot gilt auch dann, wenn der Verbraucher auch nur eine Briefmarke oder die Kosten für ein Telefonat investieren muss, oder die Preisversprechen den Werbenden "keinerlei Vorteil bringen", wie der EuGH in einem am Donnertag in Luxemburg veröffentlichten Urteil entschied. Das EU-Recht schütze die Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken, hieß es zur Begründung. (Az: C-428/11)

