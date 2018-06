Berlin (AFP) Bei einem Treffen in Berlin haben Abgeordnete von Koalition und Opposition am Donnerstag keine Einigung über strengere Regeln für die Nebeneinkünfte von Abgeordneten erzielt. Vertreter von SPD und Grünen warfen der Koalition eine Blockadehaltung vor. Union und FDP seien "ohne konkrete Vorstellung" in das Treffen von Mitgliedern des Ältestenrats gekommen und hätten eine Abstimmung über Anträge der Oppositionsfraktionen verhindert, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Grünen, Volker Beck. "Ich befürchte, wir werden weiterhin keine Einigung haben."

