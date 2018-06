Karlsruhe (AFP) Apotheker dürfen apothekenpflichtige Medikamente wie Kopfschmerztabletten nicht in Selbstbedienungsregalen anbieten. Das gesetzliche Verbot sei rechtens, weil es eine "unkontrollierte Arzneimittelabgabe" verhindern und eine sachgerechte Kundeninformation sicherstellen soll, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschied. (Az: C 25.11)

