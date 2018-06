Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor dem EU-Gipfel hinter den Vorschlag eines gesonderten Eurozonen-Budgets gestellt. Es werde "ein neues Element der Solidarität" gebraucht, "um allen Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit zu geben, Verpflichtungen umzusetzen", sagte Merkel am Donnerstag vor dem Bundestag in Berlin. Sie plädierte für einen Fonds, "aus dem zeitlich befristet und projektbezogen Gelder in Anspruch genommen werden können". Als eine mögliche Quelle eines solchen Budgets nannte Merkel die Einkünfte aus der geplanten Finanzstransaktionssteuer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.