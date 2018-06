Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat die 27 EU-Staats- und Regierungschefs zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union eingeladen. Er hoffe, dass alle EU-Staats- und Regierungschefs der Zeremonie in der norwegischen Hauptstadt Oslo am 10. Dezember beiwohnen könnten, sagte Van Rompuy zum Auftakt des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Der Friedensnobelpreis sei "eine unglaubliche Ehre für unsere Länder, unsere Institutionen und vor allem für alle unsere Bürger."

