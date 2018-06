Brüssel (dpa) - Im Gipfel-Streit über die Einführung einer gemeinsamen Bankenaufsicht für die Eurozone ist ein Kompromiss in Sicht. Der rechtliche Rahmen solle bis Jahresende stehen, berichten EU-Diplomaten in Brüssel am Rande des EU-Gipfels. Das Vorhaben solle dann im Lauf des kommenden Jahres praktisch umgesetzt werden. Zuvor waren deutliche Meinungsunterschiede zwischen den EU-Giganten Deutschland und Frankreich aufgetreten. Während Paris aufs Tempo drückt, pocht Berlin auf die Qualität der neuen Aufsicht und hat zahlreiche Nachbesserungsvorschläge.

