Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat einen neuen Solidaritäts-Fonds zur Unterstützung von Reformen in europäischen Krisenländern vorgeschlagen. In einer Regierungserklärung im Bundestag sagte Merkel, aus dem Topf könnten zeitlich befristet und projektbezogen Gelder in Anspruch genommen werden. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück rief Merkel im Gegenzug zu größeren Anstrengungen bei der Eurorettung auf. Die Kanzlerin solle den Menschen ehrlich sagen, dass Griechenland weitere Hilfe benötige.

