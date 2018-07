Paris (AFP) Eine Welle antisemitischer Twitter-Botschaften sorgt in Frankreich für Empörung: Vertreter des Kurzbotschaftendienstes sollten deshalb am Donnerstag mit Repräsentanten der Vereinigung jüdischer Studenten in Frankreich (UEJF) sprechen, wie die Organisation am Mittwochabend mitteilte. Seit dem 10. Oktober waren unter der Twitter-Adresse #unbonjuif (einguterJude) zahlreiche antisemitische Botschaften verbreitet worden. Mehrere Organisationen ziehen deshalb ein juristisches Vorgehen gegen Twitter in Erwägung.

