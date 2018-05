Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Punktspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) wohl auf Offensivspieler Max Kruse verzichten. Der Top-Scorer der Breisgauer (drei Tore, zwei Vorlagen) laboriert seit fast zwei Wochen an einer Knöchelprellung. "Es ist ziemlich unsicher, ob er spielen kann", sagte Trainer Christian Streich. Ganz sicher ausfallen wird Anton Putsila. Der Weißrusse leidet an Wadenproblemen.

Streich sieht in den Wolfsburgern von Teammanager Felix Magath eine Art Wundertüte: "Keine Ahnung, was Felix Magath macht. Die sind völlig unberechenbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die es schwierig machen. Darin liegt aber auch eine Chance für uns."