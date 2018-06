London (SID) - Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän John Terry hat die gegen ihn durch den englischen Fußballverband FA verhängte Vier-Spiele-Sperre und Geldbuße von 220.000 Pfund (270.000 Euro) wegen rassistischer Beleidigung akzeptiert. "Obwohl ich über das Urteil der FA enttäuscht bin, akzeptiere ich, dass die von mir benutzte Sprache, unabhängig von den Umständen, auf dem Fußballplatz oder allen anderen gesellschaftlichen Feldern nicht akzeptabel ist", sagte der 31 Jahre alte Verteidiger vom FC Chelsea.

Damit fehlt Terry dem Champions-League-Sieger bereits am Samstag in der Premier-League-Begegnung bei Tottenham Hotspur. Da sich die Sperre aber nur auf nationale Wettbewerbe bezieht, ist Terry am kommenden Dienstag im Gruppenspiel der Champions League beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk spielberechtigt.

Der dunkelhäutige Angreifer vom englischen Erstliga-Aufsteiger FC Reading, Jason Roberts, kritisierte die Strafe derweil als zu niedrig. "Diese Sanktionen sind nicht hart genug. Ich bin nicht glücklich darüber", sagte Roberts. Aus Protest will der 34-Jährige am Samstag beim Gastspiel beim FC Liverpool auf das Tragen eines Anti-Rassismus-Shirts verzichten.

Die FA hatte es als erwiesen angesehen, dass Terry Gegenspieler Anton Ferdinand von den Queens Park Rangers im Oktober 2011 bei einem Premier-League-Spiel rassistisch beleidigt hatte.