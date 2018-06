Dortmund (SID) - Ohne Nationalspieler Mario Götze wird der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund das 141. Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Schalke 04 bestreiten. Der Mittelfeldspieler laboriert bereits seit Tagen an einer Muskelverhärtung im hinteren Oberschenkel. Noch nicht sicher ist der Einsatz von Marcel Schmelzer (Fußverletzung), der wegen der Blessur bereits beim WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft am Dienstag gegen Schweden (4:4) passen musste, und Ilkay Gündogan (Stauchung der Lendenwirbelsäule).

"Wie die Mannschaft aussehen wird, weiß ich noch nicht. Fest steht: Wir werden eine Truppe stellen, die dem Gegner alles abverlangen wird", sagte Trainer Jürgen Klopp. Die zuletzt angeschlagenen Mats Hummels und Sven Bender stehen wieder zur Verfügung.