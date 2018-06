Peking (AFP) Inmitten des Streits um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer mit Japan hat China ein Marinemanöver in der Region angekündigt. Die Übung am Freitag ziele darauf ab, Einsätze "zur Verteidigung der territorialen Souveränität und maritimer Interessen" zu trainieren, zitierte am Donnerstag die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua eine Mitteilung der Marine. An dem Manöver sind demnach Überwachungs- und Fischereischiffe beteiligt, die laut der Mitteilung in der Vergangenheit von "ausländischen Schiffen verfolgt, schikaniert und behindert" worden seien.

