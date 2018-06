Santo Domingo (dpa) - Bei einem Schusswechsel mit der Polizei ist in der Dominikanischen Republik in der Karibik ein Deutscher getötet worden. Videoaufnahmen zeigten den Mann in einer Blutlache und mit kugelsicherer Weste. Daneben lag ein großkalibriges Gewehr. Ein weiterer Deutsche wurde verletzt und festgenommen, außerdem wurde eine deutsche Frau, die ebenfalls eine schusssichere Weste trug, vor laufender Kamera abgeführt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Es handelte sich offenbar um einen Razzia.

