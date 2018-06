Berlin (dpa) - Der TV-Autor Wolfgang Menge (88) ist tot. Das sagte ein Sprecher der Familie am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Menge sei am Mittwoch im Kreis seiner Familie in einem Berliner Krankenhaus gestorben.

Menge begeisterte das Fernsehpublikum durch TV-Serien wie «Ein Herz und eine Seele» mit der von ihm erfundenen Figur Ekel Alfred oder durch das visionäre Spektakel «Das Millionenspiel».