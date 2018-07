Ude kündigt Bürgerentscheid über erneute Olympia-Bewerbung an

München (dpa) - Münchens Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) hat für den 10. November 2013 einen Bürgerentscheid über eine Olympia-Bewerbung für die Winterspiele 2022 angekündigt. «Dann wissen wir alle grundlegenden Dinge», sagte der 64-Jährige dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch. Bis zu diesem Zeitpunkt könne man die Unterstützung des deutschen Sports, notwendige Sponsoren und Infrastrukturprojekte vorzeigen, erklärte Ude. Bis zum 14. November 2013, nur vier Tage nach dem angekündigten Termin, müssen alle Kandidatenstädte ihre Bewerbungsunterlagen beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eingereicht haben.

Stuttgarter Cacau fällt mit Kreuzbandriss aus

Stuttgart (dpa) - Schock für Cacau und den VfB Stuttgart: Der Stürmer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten hat sich am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss sowie einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Damit wird der 23-malige Nationalspieler den Stuttgartern für mindestens drei Monate fehlen. Der 31 Jahre alte Cacau erhält zunächst eine Spezialschiene. Damit wollen die Ärzte eine Operation vermeiden.

Fußball-Frauen ohne Celia Okoyino da Mbabi gegen die USA

Chicago (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen müssen in ihren beiden Testspielen in den USA ohne Celia Okoyino da Mbabi auskommen. Die Angreiferin vom SC 07 Bad Neuenahr zog sich am Mittwoch beim Training in Chicago einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die DFB-Auswahl bestreitet am Sonntagmorgen (01.06 Uhr/ZDF) deutscher Zeit in Chicago und am darauffolgenden Mittwoch (01.30 Uhr) in Hartford zwei Länderspiele gegen den Olympiasieger.

Nach Verbandssitzung: Trapattoni bleibt Iren-Coach

Dublin (dpa) - Giovanni Trapattoni bleibt trotz der 1:6-Niederlage gegen Deutschland Trainer der irischen Nationalmannschaft. Der italienische Fußball-Starcoach bekam am Abend das Vertrauen des Verbandes ausgesprochen. Nach dem WM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend gegen die Färöer (4:1) hatte die FAI die Personalie noch nicht kommentieren wollen. Nach einer Sitzung am Mittwoch berichteten irische Medien über den Beschluss pro Trapattoni. Irland ist in der deutschen Gruppe mit sechs Punkten auf Platz drei hinter dem DFB-Team (10) und Schweden (7).

England 1:1 im Nachholspiel gegen Polen

Warschau (dpa) - Einen Tag nach dem Wasser-Debakel von Warschau ist Englands Fußball-Nationalelf beim Nachholspiel gegen Polen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus gekommen. Wayne Rooney hatte die «Three Lions» am Mittwochabend in Führung gebracht (31. Minute), aber Kamil Glik erzielte ebenfalls per Kopfball (70.) den verdienten Ausgleich für die Polen um BVB-Stürmer-Star Robert Lewandowski. England führt die Gruppe H weiter mit acht Punkten aus vier Partien an. Dann folgen - mit je erst drei absolvierten Spielen - Montenegro (7) und Polen (5).

Trainingspause für Skirennfahrerin Höfl-Riesch - «Fiese Erkältung»

Sölden (dpa) - Gut eine Woche vor Beginn des alpinen Winters muss Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch wegen einer Erkrankung eine Trainingspause einlegen. Der Rest ihres Teams sei am Mittwoch zu den letzten Übungsfahrten an den ersten Weltcup-Ort Sölden in Österreich gereist, schrieb die Doppel-Olympiasiegerin auf ihrer Internetseite. «Mich hat unglücklicherweise eine fiese Erkältung außer Gefecht gesetzt.» Am 27. Oktober starten die Damen mit einem Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher in die Saison.

Füchse Berlin gewinnen in Champions League - HSV patzt

Berlin (dpa) - Die Füchse Berlin haben eine weitere schwere Etappe auf dem Weg in das Achtelfinale der Handball-Champions-League gemeistert. Der Bundesliga-Tabellenführer gewann am Mittwochabend mit 31:27 (14:11) gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen und feierte damit den dritten Erfolg im vierten Vorrundenspiel. In der Bundesliga patzte Ex-Meister HSV Hamburg beim 28:28 (16:12) bei Aufsteiger TV Neuhausen/Erms. Der SC Magdeburg verpasste mit einem 24:26 (14:15) gegen die HSG Wetzlar den dritten Sieg in Serie.

Volleyball-Liga verhängt Punktabzug gegen Netzhoppers KW-Bestensee

Bestensee (dpa) - Die Deutsche Volleyball-Liga (DVL) hat gegen den Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee wegen wiederholter Versäumnisse im wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahren einen Abzug von vier Punkten verhängt. Außerdem dürfen die Brandenburger nur mit einer limitierten Spielerzahl in die Saison starten. Das teilte der Verband am Mittwoch mit.

Andrea Petkovic in Luxemburg eine Runde weiter

Luxemburg (dpa) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Luxemburg die zweite Runde erreicht. Die Tennisspielerin setzte sich am Mittwoch in ihrer Auftaktpartie gegen die spanische Qualifikantin Garbine Muguruza mit 4:6, 6:2, 6:1 durch. Bei der Hartplatz-Veranstaltung trifft Petkovic nun auf die an Nummer drei gesetzte Serbin Jelena Jankovic. Ebenfalls in der zweiten Runde stehen Mona Barthel und Julia Görges. Annika Beck unterlag in ihrem Zweitrundenspiel der Tschechin Lucie Hradecka mit 1:6, 1:6.

Brands verpasst Überraschung: Dreisatzniederlage gegen del Potro

Wien (dpa) - Tennisprofi Daniel Brands hat eine Überraschung beim ATP-Turnier in Wien verpasst. Der Deggendorfer unterlag am Mittwochabend dem topgesetzten Argentinier Juan Martin del Potro denkbar knapp mit 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). Brands musste sich bei dem mit 550 000 Dollar dotierten Hallenturnier im Achtelfinale erst nach 3:05 Stunden geschlagen geben.