Lima (AFP) Durch eine Schlammlawine sind im Norden Perus mindestens elf Dorfbewohner ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder. Wie der Katastrophenschutz am Mittwoch in Lima mitteilte, ereignete sich das Unglück in El Porvenir in einem bergigen Urwaldgebiet. Zehn Bewohner des Dorfes wurden vermisst.

