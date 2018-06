Luxemburg (dpa) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Luxemburg als einzige deutsche Starterin das Viertelfinale erreicht. Die Tennisspielerin aus Darmstadt setzte sich gegen die an Nummer drei gesetzte Serbin Jelena Jankovic in 95 Minuten mit 7:5, 6:0 durch.

Julia Görges und Mona Barthel verloren hingegen ihre Achtelfinalpartien. Die an Nummer zwei gesetzte Görges unterlag der Rumänin Monica Niculescu klar in 77 Minuten mit 4:6, 2:6. Gegen die Amerikanerin Venus Williams hielt die an neun gesetzte Barthel lange Zeit gut mit, musste sich allerdings am Ende mit 6:7 (4:7), 4:6 geschlagen geben.

Nach einem umkämpften ersten Satz hatte Petkovic im zweiten Durchgang deutlich weniger Mühe und ließ nur noch acht Punktgewinne von Jankovic zu. Bei der mit 220 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft Petkovic in der Runde der besten Acht nun auf Xenia Perwak aus Kasachstan.

Zuvor waren bereits die an Nummer fünf gesetzte Sabine Lisicki sowie die Qualifikantinnen Tatjana Malek und Annika Beck früh in der ersten Runde ausgeschieden.