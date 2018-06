New York (AFP) Die Justizbehörden im US-Bundesstaat Florida haben einen 38-Jährigen Dinosaurier-Händler verhaften lassen, der die prähistorischen Tiere illegal ins Land geschmuggelt und teuer verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft dem festgenommenen Eric Prokopi vor, die fossilen Funde mit gefälschten Papieren aus China und der Mongolei in die USA transportiert zu haben.

