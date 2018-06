New York (AFP) Die verpatzte Bekanntgabe der Geschäftszahlen von Google hat den Aktienkurs des US-Internetriesen auf Talfahrt geschickt. Versehentlich wurde am Donnerstag das enttäuschendes Ergebnis von Google für das dritte Quartal noch während des laufenden Handels in New York öffentlich. Die Händler, die erst nach Börsenschluss mit der Mitteilung gerechnet hatten, stießen reihenweise Google-Papiere ab. Der Kurs stürzte um neun Prozent.

