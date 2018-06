New York (AFP) Juristischer Teilerfolg für die Befürworter der Homo-Ehe in den USA: Ein Bundesberufungsgericht in New York erklärte am Donnerstag ein Gesetz für verfassungswidrig, dass die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau definiert. Der "Defense of Marriage Act" ("Gesetz zur Verteidigung der Ehe") von 1996 verstoße gegen das Diskriminierungsverbot. Im Mai hatte bereits ein Bundesberufungsgericht in Boston ähnlich entschieden. Das letzte Wort dürfte aber beim Obersten Gerichtshof der USA liegen.

