Dallas (Texas/USA) (SID) - Schock für Dirk Nowitzki: Der Basketball-Superstar der Dallas Mavericks muss gemäß dem Ergebnis einer Arthroskopie an seinem lädierten rechten Knie eine mindestens sechswöchige Zwangspause einlegen. Wie der NBA-Klub des Würzburgers am Freitagabend bekannt gab, wird der 34-Jährige den Saisonstart der Texaner am 30. Oktober bei den Los Angeles Lakers verpassen und könnte bis zu 16 der 82 Spiele ausfallen.

Ausgerechnet nach einem besonders erholsamen Sommer mit einer Pause vom deutschen Nationalteam wurden damit die schlimmsten Befürchtungen von "Dirkules" Realität. "Das Knie hat nicht wirklich großartig auf die letzten Tage reagiert. Bezüglich des Saisonbeginns sieht es nicht gut aus", hatte Nowitzki zuletzt gesagt. Nach dem Eingriff in der Klinik von "Texas Sports Medicine" äußerte sich Deutschlands Sportler des Jahres 2011 bislang noch nicht.

Zuletzt stand Nowitzki beim Gastspiel der Mavs in Berlin Anfang des Monats auf dem Feld und erzielte gegen den früheren deutschen Serienmeister Alba unter dem Beifall von 14.500 Fans acht Punkte in 34 Minuten. In der Folge zwangen ihn die rätselhaften Schmerzen im rechten Knie zu einer Trainingspause. In den USA hatte Nowitzki zwar wieder mit dem Teamtraining begonnen, musste das jedoch erneut abbrechen.

Bereits zweimal innerhalb weniger Tage war im Vorfeld von Nowitzkis 15. NBA-Saison zuletzt Flüssigkeit aus dem Gelenk entfernt worden. Zwar seien die Schmerzen merklich zurückgegangen, an Einsätze unter Vollbelastung war jedoch weiter nicht zu denken. "Das Risiko in der Vorbereitung ist einfach zu groß", hatte Nowitzki gesagt.

Probleme mit seinem geschwollenen Knie hatte der 2,13 m große Power Forward, der die letzten drei Vorbereitungsspiele des Meisters von 2011 verpasste, bereits vor der letzten Spielzeit gehabt. Als Folge musste er unter anderem vier Saisonspiele pausieren und ein Spezialtraining absolvieren. Nun werden die Maßnahmen noch drastischer.

Ohne Nowitzki erscheinen die Erfolgsaussichten der Mavericks, die im Sommer acht neue Spieler verpflichtet haben, in der US-Profiliga düster. Das Spiel des Teams von Trainer Rick Carlisle ist voll auf den deutschen Weltstar ausgerichtet. Zumindest für den Saisonstart müssen sie sich nun einen Plan B einfallen lassen.