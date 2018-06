Brüssel (AFP) Nach monatelanger Funkstille haben Serbien und Kosovo erstmals wieder Gespräche unter EU-Vermittlung geführt. Der serbische Regierungschef Ivica Dacic und der Ministerpräsident des Kosovo, Hashim Thaci, trafen am Freitag in Brüssel im Beisein der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton zusammen, wie EU-Diplomaten mitteilten. Es war das bisher hochrangigste Treffen beider Seiten. Die EU fordert von Serbien eine Verbesserung der Beziehungen zum Kosovo, bevor die Regierung in Belgrad auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit Brüssel hoffen kann.

