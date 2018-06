Brüssel (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone haben der griechischen Regierung "gute Fortschritte" bei den Reformen im Kampf gegen die Schuldenkrise bescheinigt. Athen sei damit vorangekommen, "das Anpassungsprogramm zurück auf die Spur zu setzen", erklärten die 17 Länder der Währungsunion in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. Das hoch verschuldete Griechenland will von den internationalen Geldgebern die Auszahlung einer weiteren Hilfstranche von 31,5 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte Athen aber die Bedingungen für die Hilfe nicht erfüllt.

