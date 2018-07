Berlin (AFP) Deutschland stellt zusätzliche 27 Millionen Euro Hilfsgelder für syrische Flüchtlinge bereit. Davon gingen 25 Millionen Euro über das UN-Kinderhilfswerk UNICEF nach Jordanien, erklärte Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) am Freitag in Berlin. Das Geld solle unter anderem in Hygienemaßnahmen und Gesundheitsversorgung, beispielsweise Impfkampagnen, investiert werden. Weitere zwei Millionen fließen Niebel zufolge an das Flüchtlingshilfswerk UNHCR, das im Libanon Flüchtlinge betreut.

