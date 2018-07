Berlin (AFP) Nach der Einigung auf eine neue Aufsicht für die Banken der Eurozone hat der Sparkassenverband erneut gefrodert, ausschließlich regional oder national arbeitende Kreditinstitute davon auszunehmen. Eine europäische Aufsicht werde überfordert, wenn sie mehr als 6000 Banken beaufsichtigen solle, erklärte Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon am Freitag in Berlin. "Das kann nicht funktionieren und würde zu weniger Qualität in der Aufsicht als heute führen." Die europäische Aufsicht solle sich auf grenzüberschreitend tätige, besonders große Institute beschränken.

