Brüssel (dpa) - Im Streit über die Einführung einer gemeinsamen Bankenaufsicht haben sich die 27 EU-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen auf einen Kompromiss verständigt. Der rechtliche Rahmen für das gigantische Vorhaben soll bis Jahresende stehen, sagten EU-Diplomaten in Brüssel. Die Aufsicht unter dem Dach der EZB werde dann im Laufe des Jahres 2013 schrittweise in die Praxis umgesetzt. Die neue Aufsicht ist Voraussetzung dafür, dass marode Banken in Krisenstaaten aus dem Rettungsfonds ESM direkt Hilfen erhalten können. Um den Zeitplan hatte es Streit zwischen Deutschland und Frankreich gegeben.

