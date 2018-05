New York (SID) - Das für die kommende Saison geplante Formel-1-Rennen vor der weltberühmten New Yorker Skyline muss wegen Bauverzögerungen um ein Jahr auf 2014 verschoben werden. "Ihnen ist die Zeit abgelaufen. Sie haben einen Weckruf erhalten, aber der Weckruf kam zu spät", sagte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, "sie haben einfach nicht alles durchdacht und kriegen es nicht rechtzeitig fertig."

Der Grand Prix in New Jersey war eigentlich für den 16. Juni 2013 und damit eine Woche nach dem Großen Preis von Kanada geplant. Allerdings wurde das Rennen bereits im vorläufigen Kalender für 2013 mit dem Vermerk "nicht bestätigt" versehen. Ob in der kommenden Saison wie geplant trotzdem 20 Rennen gefahren werden, steht noch nicht fest. Durch den Ausfall könnte das gestrichene Rennen in Valencia wieder ins Programm rücken. Daneben könnten sich aber auch die Türkei oder Frankreich um den freien Platz bewerben.