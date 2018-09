Hamburg (SID) - (SID) - Sportdirektor Frank Arnesen hat die aufkommenden Wechselgerüchte beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV um Maximilian Beister und Heung Min Son im Keim erstickt. "Wir werden alles dafür tun, dass er bei uns bleibt. Im Winter gibt es Gespräche über einen neuen Vertrag", sagte Arnesen über Son, der nach vier Bundesligatoren angeblich das Interesse des Premier-League-Klubs FC Liverpool geweckt haben soll. "Ich kann nahezu komplett ausschließen, dass wir ihn verkaufen werden. Er ist glücklich in Hamburg und wir sind glücklich mit ihm", sagte Arnesen.

Auch U-21-Nationalspieler Beister, der angesichts geringer Einsatzzeiten unzufrieden ist, soll in Hamburg gehalten werden. "Ich kann verstehen, dass Maxi öfter spielen möchte. Aber das wollen viele beim HSV. Auch in Düsseldorf war er nicht sofort erste Wahl", sagte Arnesen, "zweite und erste Liga sind zwei ganz andere Sachen. Wir sind auf jeden Fall überzeugt von ihm. Er kann bei uns den gleichen Weg wie Son gehen. Wir planen mit ihm für die Zukunft. Andere Gedanken gibt es nicht." Zuletzt war über eine Rückkehr Beisters in der Winterpause zu Fortuna Düsseldorf spekuliert worden. Der HSV hatte den 22-Jährigen die vergangenen beiden Spielzeiten an die Rheinländer ausgeliehen.