Gelsenkirchen (SID) - Rechtzeitig vor dem 141. Revierderby bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, Sky und Liga total!) entspannt sich bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 die Personalsituation. Linksverteidiger Christian Fuchs trainierte am Freitag voll mit, nachdem er das Training am Donnerstag wegen eines Schlages auf ein Zehgelenk im rechten Fuß vorzeitig beenden musste. Auch Julian Draxler trainierte nach seinem Unterarmbruch mit einer Armschiene voll mit, es verdichten sich daher die Anzeichen, dass er zumindest im Kader stehen wird.

Sicher fehlen wird Trainer Huub Stevens damit nur der griechische Nationalspieler Kyriakos Papdopoulos wegen einer Virusinfektion.