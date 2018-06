Kiel (SID) - Spieler und Trainer des erfolgverwöhnten Titelverteidigers THW Kiel haben verärgert auf die erste Niederlage in der Handball-Champions-League seit über einem Jahr reagiert. "Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine fantastische Mannschaft in einer der besten Arenen der Welt", sagte Trainer Alfred Gislason nach der knappen 30:31 (15:14)-Niederlage beim ungarischen Serien- und Rekordchampion MKB Veszprem, "natürlich bin ich nicht zufrieden, weil wir einen oder zwei Zähler mitnehmen wollten."

Die Kieler mussten nach zwei Siegen in Gruppe B die erste Niederlage hinnehmen und verspielten damit die Tabellenführung. Die ungeschlagenen Magyaren setzten sich dank des hart umkämpften Achtungserfolges vor Kiel, das in der Königsklasse die erste Pleite nach 14 Begegnungen ohne Niederlage kassierte, an die Spitze.

"Wir haben gut gespielt, und ich bin ein wenig ratlos", sagte Superstar Filip Jicha, "ich bin sehr gespannt darauf, mir das Video dieses Spiels anzusehen, um die Gründe zu finden." Beste Werfer auf Seiten der Kieler war der Isländer Gudjon Valur Sigurdsson mit acht Treffern, bei Veszprem überzeugte Laszlo Nagy (9).

Anders als beim Kantersieg vor Wochenfrist gegen HCM Constanta (35:14) erwischte der deutsche Rekordchampion einen schwachen Auftakt. Zu leichte Gegentore und unkonzentrierte Angriffe führten zu einem Drei-Tore-Rückstand nach 15 Minuten. Die glänzenden Reflexe des französischen Torhüters Thierry Omeyer und ein Treffer von Sigurdsson kurz vor dem Seitenwechsel sorgten für ein versöhnliches Halbzeit-Ergebnis.

Auch im zweiten Durchgang hielten die forsch aufspielenden Gastgeber nicht zuletzt wegen der äußerst selten zur Normalform findenden Kieler gut mit und drehten die Partie sogar. Mit Kampfgeist, dem nötigen Quäntchen Glück und der Unterstützung der begeisterten Fans brachten die Ungarn den knappen Vorsprung über die Zeit. "Wir lieben diese engen und harten Spiele. Natürlich sind wir nicht glücklich mit dem Resultat, aber wir freuen uns auf das Rückspiel vor unseren Fans", sagte Kreisläufer Marcus Ahlm.