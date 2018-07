Mumbai (AFP) Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat am Freitag ihre erste Filiale in Indien eröffnet. Indien sei "einer der größten Märkte der Welt für Starbucks", sagte Unternehmenschef Howard Schultz bei der Eröffnung des Kaffeehauses in der Millionenmetropole Mumbai. Der Konkurrenzkampf mit anderen Kaffeeketten in dem Land sei aber "grausam". Die Preise von Starbucks seien "wettbewerbsfähig", sagte Schultz. So kostet ein Cappuccino mittlerer Größe in der Filiale von Mumbai 115 Rupien (1,65 Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.