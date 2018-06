Neu Delhi (AFP) Der US-Handelskonzern Walmart hat illegale Investitionen in Indien zurückgewiesen. Alle Gelder seien "komplett im Rahmen der Investitionsvorschriften für ausländische Unternehmen" geflossen, erklärte Walmart am Freitag. Ein indischer Abgeordneter hatte dem Konzern vorgeworfen, 100 Millionen Dollar (76 Millionen Euro) in eine indische Supermarktkette gesteckt zu haben - und zwar vor der kürzlich verabschiedeten Reform über die Öffnung des indischen Marktes für ausländische Handelskonzerne. Das Handelsministerium beauftragte die indische Zentralbank mit einer Untersuchung.

