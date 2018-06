Beirut (AFP) Bei der Explosion einer Autobombe in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am Freitag mindestens acht Menschen getötet und 78 weitere verletzt worden. Der Anschlag habe sich in einem christlichen Viertel im Osten der Stadt ereignet, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur ANI. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah vor Ort zwei zerstörte Gebäude, eines davon stand in Flammen. Rettungskräfte brachten blutüberströmte Verletzte aus den Gebäuden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.