Mainz (dpa) - Nach seinem Wutausbruch vor laufender Kamera beweist Kurt Beck Humor. In einem Brief an eine niederländische Band, die aus Becks Schimpftirade ein Schunkellied komponiert hat, lädt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident die Musiker nach Mainz zum Konzert ein. Der Song «Könn' Sie mal's Maul halten?» habe ihn amüsiert, heißt es in dem Schreiben, das die Staatskanzlei veröffentlichte. Die Band mit dem Namen «Wir sind Spitze!» will die Einladung annehmen.

