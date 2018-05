Warschau (AFP) In Warschau ist das schmalste Haus der Welt eingeweiht worden. Der israelische Autor Etgar Keret eröffnete am Freitag das nach ihm benannte Haus, das künftig Künstlern aus aller Welt eine "Zuhause fern von zuhause" bieten soll. Das vom polnischen Architekten Jakub Szczesny entworfene Keret-Haus ist 72 bis 122 Zentimeter breit und zwischen zwei anderen Gebäuden eingezwängt. In dem Gebiet befand sich während des Zweiten Weltkrieges das jüdische Ghetto von Warschau, in dem die Deutschen auf drei Quadratkilometern eine halbe Million Menschen eingepferchten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.