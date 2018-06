Berlin (dpa) - Angesichts der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich ab, dass der Rentenbeitragssatz stärker sinken könnte als bisher geplant. Es sehe so aus, dass der Satz von derzeit 19,6 Prozent zum Jahreswechsel unter die bisher angepeilte Marke von 19 Prozent sinken könne, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin. Eine Entscheidung könne möglicherweise schon kommende Woche fallen. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet, die Bundesregierung wolle den Beitragssatz für die Rente von derzeit 19,6 auf 18,9 Prozent senken.

