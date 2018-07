Barcelona (AFP) Bei einem schweren Sturm im Norden Spaniens ist eine Frau getötet worden, ein junger Mann wurde am Freitag noch vermisst. Nach Angaben des katalanischen Zivilschutzes wurde die 37-jährige Polin von einer Welle erfasst, während sie an einem Strand der Costa Brava spazierenging. Der Mann, ein Franzose, sei am Donnerstag von einem Angelausflug in der Nähe der Stadt Roses nicht zurückgekehrt. Am Freitagmorgen sei seine Angelrute auf einem Küstenfelsen entdeckt worden. Der Zivilschutz gab bis Sonntag Unwetterwarnungen heraus.

