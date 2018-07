Philadelphia (Pennsylvania/USA) (SID) - Garrett Reid, Sohn von Philadelphia-Eagles-Coach Andy Reid, ist Anfang August an einer Überdosis Heroin gestorben. Das teilte der zuständige Gerichtsmediziner am Donnerstag nach toxilogischen Tests mit. Der 29-Jährige war während des Trainingscamps des NFL-Klubs tot in seinem Zimmer in der Lehigh Universität aufgefunden worden.

Die Untersuchungsbeamten hatten im Zimmer des Toten eine benutzte Spritze und einen Löffel gefunden. In dem Raum befand sich auch ein Turnbeutel gefüllt mit Spritzen und Nadeln. "Wir sind überzeugt, dass sein Tod das Ergebnis einer selbst injizierten tödlichen Dosis Heroin ist", sagte Distrikt-Staatsanwalt John Morganelli.

Bereits in der Vergangenheit hatte der älteste Reid-Sohn häufiger Probleme mit Drogen gehabt. 2007 musste er nach einem Autounfall ins Gefängnis, nachdem in seinem Auto Heroin und Pillen gefunden worden waren.