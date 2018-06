Los Angeles (AFP) Jahrzehntelang haben die Boy Scouts in den USA tausende Missbrauchsfälle in ihren eigenen Reihen verschwiegen und vertuscht, die Opfer mit ihrem Leid allein gelassen - nun wird das ganze Ausmaß auch öffentlich bekannt. Opferanwälte stellten am Donnerstag rund 14.500 Seiten aus bislang vertraulichen "Akten der Perversion" der Pfadfinderbewegung ins Internet. Laut den Dokumenten waren allein in den Jahren 1965 bis 1985 mehr als 1200 führende Pfadfinder und andere Erwachsene in den Skandal verwickelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.