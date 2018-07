New York (AFP) Der Chiphersteller AMD baut weltweit mehr als 1600 Stellen ab. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag bei der Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen an, das Personal werde um 15 Prozent reduziert. Im jüngsten Geschäftsbericht war von 11.100 Beschäftigten Ende 2011 die Rede. AMD ist nach Intel international der zweitgrößte Produzent von Computerchips.

