New York (AFP) Die schwache Nachfrage nach Computern und Software haben Umsatz und Gewinn von Microsoft im ersten Quartal seines Geschäftjahres schrumpfen lassen. Microsoft teilte am Donnerstag mit, der Gewinn sei von Juni bis September im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) gefallen, der Umsatz um acht Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar gesunken. Die Kunden warteten auf das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 8, das am 26. Oktober in den Handel kommt.

