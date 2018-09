Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama und sein Herausforderer Mitt Romney haben sich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung ein humorvolles Rededuell geliefert. «Ich war bei der zweiten TV-Debatte so aktiv...weil ich von dem Nickerchen bei der ersten Debatte gut ausgeruht war», sagte Obama beim traditionellen Al-Smith-Dinner im vornehmen Hotel Waldorf Astoria in New York. Obama spielte damit auf seinen Flop bei der ersten Debatte an, in der er müde und matt wirkte.

